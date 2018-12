Brexit: Kurz sieht "durchaus gewissen Spielraum"

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) sieht "durchaus einen gewissen Spielraum" beim Backstop für den Brexit. Vor einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte Kurz am Mittwochabend in Brüssel gleichzeitig, das "Austrittsabkommen wird nicht aufgeschnürt". Es sei aber die Bereitschaft da, mit der britischen Premierministerin Theresa May eine Lösung zu finden, die gut für beide Seiten sei.

Die Diskussionen in Großbritannien sowie das Misstrauensvotum gegen May machten die Situation nicht einfacher. "Aber wir wollen trotzdem alles tun, um einen 'hard Brexit' zu vermeiden und sicherzustellen, dass, wenn der Austritt schon stattfunden muss, er zumindest geordnet stattfindet", betonte der österreichische EU-Ratsvorsitzende.