Brexit: Ein Königsdrama mit rundherum nur Toten

Theaterfreunde kennen das ja von vielen Dramen des englischen Dichters. Am Ende liegt ein Großteil der Beteiligten tot am Boden, erst dann betritt der Mann die Bühne, der von da an die Krone tragen wird. Die politische Szenerie in London erinnert frappant an Shakespeare: Jeder der Beteiligten ist damit beschäftigt, andere zu erdolchen, bis es ihn schließlich selbst erwischt. Theresa May hat ein politisches Ablaufdatum, egal, ob sie heute schon den Hut nehmen muss, oder vor den herandräuenden vorzeitigen Wahlen.

Die EU-Gegner rund um Boris Johnson haben sich mit ihrem ständigen Wechsel zwischen hinterhältiger Attacke und Flucht politisch so disqualifiziert, dass sie ungeeignet scheinen, das Land aus dieser Krise zu führen. Jeremy Corbyn, der Chef der Labour-Opposition, hat mit seiner Gier auf Neuwahlen und den Einzug in die Downing Street sich in Wahrheit gar nicht mehr darum gekümmert, ob und wie er Großbritannien in Europa halten will. Egal also, wer von all diesen Beteiligten das derzeitige Messerstechen überlebt und an die Macht kommt, er wird sich dort auf Dauer nicht halten können.