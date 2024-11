Demnach war die Abweichung von den erwarteten Ergebnissen in den ländlichen Gebieten am stärksten.

Nach der umstrittenen Wahl am vergangenen Wochenende hatte die Opposition dem Regierungslager vorgeworfen, ihr den Wahlsieg "gestohlen" zu haben, zehntausende Menschen protestierten gegen das offizielle Ergebnis. Auch internationale Beobachter stellten Unregelmäßigkeiten bei der Wahl fest. Die Europäische Union forderte eine Untersuchung der Vorwürfe. Am Mittwoch hatte die georgische Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts auf Wahlfälschung eingeleitet.

Annäherung an Russland

In den vergangenen Monaten gab es in Georgien immer wieder Massenproteste gegen umstrittene Gesetze der seit zwölf Jahren regierenden Partei Georgischer Traum, hinter der Ex-Premier Bidsina Iwanischwili steht. So hatte die Regierungsmehrheit ähnlich wie in Russland die Rechte von nicht-heterosexuellen Menschen eingeschränkt und Nichtregierungsorganisationen verpflichtet, sich als "ausländische Agenten" zu deklarieren.

Kritiker sehe daran eine deutlichen Kurswechsel Richtung Annäherung an Russland. Brüssel setzte als Konsequenz den Prozess für einen EU-Beitritt Georgiens aus.