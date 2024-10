Druck- und Bestechungsvorwürfe: Massenproteste nach Georgien-Wahl erwartet

von Raphael Bossniak

Hupende Autos rasen die zentrale Rustaweli-Straße in der georgischen Hauptstadt Tiflis entlang. Im Siegestaumel wehen Flaggen der nationalkonservativen Regierungspartei „Georgischer Traum“ (GT). Das Feiern der Partei begann, noch bevor das offizielle Wahlergebnis vorlag. Der GT sah sich in einer ersten Hochrechnung als Sieger der am Samstag abgehaltenen Parlamentswahlen. Georgiens Wahlkommission bestätigte den Sieg einige Stunden später.

Ein Referendum „EU vs. Russland“, hätte die Wahl laut Opposition, die mittlerweile von Wahlbetrug spricht, sein sollen. „Die Regierung bringt uns immer weiter weg von Europa“, sagt die Aktivistin Ana Tavadze von der oppositionsnahen, proeuropäischen NGO „Schande“. In den vergangenen drei Jahren zerstritt sich der GT, der bis heute eigentlich eine Annäherung an die EU verspricht, mit Brüssel. Auch zwei Gesetze, gegen NGOs und Georgiens Homosexuelle, torpedierten die EU-Bestreben.