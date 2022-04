Geleaste Jets in Russland: "Größter Flugzeug-Diebstahl aller Zeiten"

In Russland waren Mitte März 515 der 1.367 betriebenen Flugzeuge – größtenteils von Boeing und Airbus hergestellt – aus dem Ausland angemietet. 428 davon befanden sich in Russland oder Belarus.

Registriert waren die Flugzeuge ebenfalls im Ausland, etwa in Irland oder auf den Bermudainseln. Nachdem die dortigen Behörden die für den Betrieb nötigen Sicherheitszertifikate im Zuge der Sanktionen gegen Moskau aussetzten, wurden mehr als die Hälfte der geleasten Jets auf Basis eines eilig gezimmerten Gesetzes in Russland neu registriert. Eine doppelte Registrierung ist nach internationalen Regeln nicht erlaubt, was es unmöglich macht, die Flugzeuge international einzusetzen.

Triste Aussichten für Leasingfirmen

Das ist angesichts der weitreichenden Luftraumsperren für russische Jets ohnehin nicht möglich. Zudem könnten die Leasingfirmen die Maschinen beschlagnahmen lassen, wenn sie sich außerhalb Russlands befinden. So fanden bisher einige Dutzend Maschinen zu ihren Besitzern zurück. Auf die übrigen werden die Leasingfirmen lange warten müssen. Bis dahin bleibt ihnen nur, um Versicherungszahlungen zu kämpfen und auf ein Ende der Sanktionen zu warten.