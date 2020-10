Geht die englische Pub-Sperrstunde nach hinten los?

Kurz nach 22 Uhr am ersten Samstag nach der neuen Corona-Sperrstunde in England: In Liverpools Innenstadt feierten dutzende Jugendliche, eng beisammen, singend und tanzend weiter. In York grölte eine Menge junger Menschen an einer Straßenecke

Mr. Brightside von der Band The Killers. In Manchester und London drängten sich Nachtschwärmer in Supermärkten, um an mehr Bier zu kommen.

Auch auf der Hauptstraße von Stevenage, nördlich von London, kam es zu einem Auflauf. „So viel war nachts noch nie los,“ sagt Caroline, die Managerin des Pubs Old Town.

Im Corona-Zeitalter haben Videos mit solchen Szenen aus größeren Städten, oft von jungen Leuten ohne Maske und soziale Distanzierung, eine Diskussion über die seit 24. September geltende Sperrstunde für Pubs, Bars und Restaurants entfacht.

“Ich glaube nicht, dass sie mit COVID hilft,“ sagt Caroline. “Wir halten Leute im Pub distanziert, und dann gehen alle gleichzeitig.“ Liverpools Bürgermeister sagt, die Sperrstunde mache in puncto Corona „einfach alles noch schlimmer.“ Sein Kollege in Greater Manchester glaubt, „sie schadet mehr als sie nützt.“