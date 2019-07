Geheime Tonbandaufnahmen: Salvinis „Ibiza“-Moment

Worum drehte es sich bei dem Treffen dreier Lega-Mitglieder, darunter Salvinis Vertrauter Gianluca Savioni, und drei Russen? An einem Oktoberabend des Vorjahres diskutierten die sechs in einem Moskauer Hotel einen Deal, der der Lega rechtzeitig vor den EU-Wahlen an die 60 Millionen Euro in die leeren Kassen spülen sollte.

Der Plan: Die italienische rechtspopulistische Regierungspartei sollte drei Millionen Tonnen Öl zu extrem günstigen Preisen aus Russland erhalten – und die Erlöse dann in ihren EU-Wahlkampf umleiten.

In dem Mitschnitt ist zu hören, wie die Italiener ihre russischen Gegenüber zu Eile mahnen, denn die Wahl im Mai stünde bald bevor. Und Salvini-Freund Gianluca Savioni verspricht: „Wir wollen Europa verändern. Ein neues Europa muss nahe bei Russland stehen.“ Salvini selbst war bei dem Treffen nicht anwesend.

Nach italienischen Gesetzen wäre ein derartiger Deal höchst illegal. Und aus europäischer Sicht eine neue Dimension russischer Einflussnahme. Unklar ist, ob der Plan, über den das italienische Magazin L’Espresso schon im Februar berichtet hatte, je umgesetzt wurde.