Geheime Folterstätten in der Türkei aufgedeckt

Ein vertraulicher Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes stützt die Angaben der beiden Zeugen: „Im Zuge der Ermittlungen gegen Beteiligte an dem Putschversuch wurden (…) Foltervorwürfe gegen die türkische Polizei und Justiz erhoben. (…) Menschenrechtsverbänden zufolge gibt es Hinweise, (…) dass die Anwendung von Gewalt und Misshandlungen nicht mehr in Polizeistationen, sondern an anderen Orten stattfinden.“

Entführungen aus fremden Ländern

Zudem sollen dutzende türkische Staatsbürger in Ländern wie dem Kosovo, Sudan, Malaysia und Aserbaidschan von lokalen Sicherheitskräften an türkische übergeben und in die Türkei gebracht worden sein, schreibt Correctiv in der Aussendung.