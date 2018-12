Österreichischer in türkischer Haft: Anklage unter Verschluss

Max Zirngast, ein österreichischer Journalist, sitzt seit drei Monaten in der Türkei in Haft. Die türkische Justiz wirft ihm den Kontakt zu einer linksextremen Terrorgruppe vor. Sein Anwalt bestritt diese Vorwürfe im Ö1 Morgenjournal am Dienstag einmal mehr. Es sei nicht einmal klar, ob es die behauptete Terrorgruppe überhaupt wirklich gebe, jedenfalls habe Zirngast keinen Kontakt zu solchen Organisationen. Die Befragungen der Staatsanwaltschaft hätten sich bisher nur auf Zirngasts Nachforschungen bezogen.

Der 29-jährige, der oft in linken Publikationen publiziert, wurde am 11. September in seiner Wohnung in Ankara verhaftet und sitzt seither in einem Hochsicherheitsgefängnis. Eine Anklage soll es mittlerweile geben, sie werde aber laut dem Anwalt unter Verschluss gehalten. Das passiere in der Türkei vielen Inhaftierten, sagte er.

"Wenn sie richtige Beweismittel hätten, hätten sie die schon lange der österreichische Regierung vorgelegt", sagt er gegenüber Ö1. Der Anwalt forderte außerdem mehr öffentliche Aktivität der österreichischen Regierung im Einsatz für Zirngast. Der Ansatz, es zuerst mit stiller Diplomatie zu versuchen, sei richtig gewesen. Aber damit hätte man nichts erreicht.