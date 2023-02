Geheimdokumente: FBI durchsucht jetzt auch Joe Bidens Strandhaus

Bei der Suche nach Geheimdokumenten durchkämmt die US-Justiz jetzt auch das Strandhaus von Präsident Joe Biden im Staat Delaware. "Heute führt das Justizministerium mit der vollen Unterstützung und Kooperation des Präsidenten eine geplante Durchsuchung seines Ferienhauses in Rehoboth, Delaware, aus", erklärte Bidens Privatanwalt Bob Bauer am Mittwoch. Hintergrund sind Untersuchungen zum möglichen Verbleib weiterer Geheimdokumente in privaten Räumen des US-Präsidenten. Ob bereits welche gefunden wurden, ist noch unklar.

Nach Angaben des Anwalts handelt es sich um eine geplante Durchsuchung, bei der die Ermittler die "volle Unterstützung" des Präsidenten erhielten. Bauer fügte hinzu, nach Abschluss der Durchsuchung weitere Informationen dazu veröffentlichen zu wollen.

In den vergangenen Wochen waren mehrfach vertrauliche Unterlagen aus Bidens Zeit als US-Vizepräsident in dessen privaten Räumlichkeiten aufgetaucht - in seinem Heimatstaat Delaware und der US-Hauptstadt Washington. Von einigen Funden erfuhr die Öffentlichkeit erst, als Medien darüber berichteten. Justizminister Merrick Garland beauftragte einen Sonderermittler damit, die Vorfälle zu untersuchen.

Erinnert an Durchsuchung von Trump-Residenz

Die US-Regierung war wegen ihrer Informationspolitik in die Kritik geraten - auch, weil Biden den Umgang seines Vorgängers Donald Trump mit geheimen Regierungsakten in dessen Residenz in Florida stets scharf kritisiert hatte. Die FBI-Aktion jetzt erinnert jedoch stark an die Durchsuchung damals.

Am Dienstag berichteten Medien zudem, dass das FBI Mitte November eine ähnliche Durchsuchung in einer Washingtoner Denkfabrik, dem Penn-Biden Center, durchgeführt hatte, nachdem die Berater des Präsidenten dort in diesem Monat einen kleinen Vorrat an geheimen Dokumenten entdeckt hatten.