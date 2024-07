Horror für die Gaza-Bevölkerung: Jetzt droht auch eine Polio-Epidemie

Und bei der völlig zerstörten Infrastruktur samt katastrophaler hygienischer Bedingungen in den Flüchtlingslagern beziehungsweise provisorischen Unterkünften hat das Virus leichtes Spiel. Ein Vertreter der WHO zeigte sich "extrem besorgt".

Denn in Abwasserproben wurde das ansteckende Virus gefunden, das zu Kinderlähmung führen kann. Der Erreger wird in der Regel über Fäkalien infizierter Personen verbreitet und über verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel aufgenommen.

Doch von einer Waffenruhe ist man im Gazastreifen weit entfernt. Bei einem Vorstoß israelischer Soldaten in Chan Junis im Süden wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 71 Menschen getötet, darunter auch Frauen und Kinder. Mehr als 200 Personen sollen Verletzungen erlitten haben. Die Angaben können freilich nicht unabhängig überprüft werden.

Vor dem Angriff soll die israelische Armee die Menschen im Ostteil der Stadt aufgefordert haben, das Gebiet unverzüglich zu verlassen. Dann griff sie mit Flugzeugen und Panzern an. Mehrere Hamas-Kämpfer, die neuerlich in Chan Junis eingesickert sein sollen, sollen dabei getötet worden sein. Auch diese Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Auslöser des Krieges war der Überfall der Hamas am 7. Oktober des Vorjahres. Dabei wurden 1.200 Israelis getötet. An die 250 Menschen wurden in den Gazastreifen entführt.

Etwa die Hälfte kam während einer einwöchigen Feuerpause im vergangenen November frei, im Juni dieses Jahres konnten vier weitere in einer spektakulären Befreiungsoperation aus den Fängen der Miliz gerettet werden. Rund 100 Geiseln sollen sich, so Schätzungen in Israel, noch lebend im Gazastreifen aufhalten.