Gaza: Waffenruhe hielt nur wenige Stunden

In Gaza heulten Donnerstagfrüh wieder die Sirenen. Und das, obwohl an sich um 4:30 in der Früh eine Feuerpause in Kraft hätte treten sollen. Ein Vertreter der ägyptischen Regierung, die zwischen den Konfliktparteien vermittelt hatte, gab in der Nacht bekannt, dass sich Israel und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Jihad nach der jüngsten Welle der Gewalteskalation auf eine Waffenruhe geeinigt hätten.

Der Islamische Jihad und anderen radikale Palästinensergruppen hätten der Einigung zugestimmt, hieß es zunächst. Ein Vertreter des Islamischen Jihad bestätigte diese Angaben. Ein israelischer Armeevertreter hatte am Mittwochabend gesagt, das Militär werde seine Angriffe auf Ziele im Gazastreifen einstellen, falls der Islamischen Jihad seinerseits keine Raketen mehr auf Israel abfeuere.