Israel: Massiver Raketenbeschuss nach Jihadisten-Tötung

Nach der gezielten Tötung eines mutmaßlichen Dschihadistenführers im Gaza-Streifen ist es am Dienstag zu einem massiven Raketenbeschuss gekommen. Wie israelische Medien berichten, wurden über 50 Raketen abgefeuert, von denen 20 abgefangen worden seien.

Die Armee hatte zuvor in Gazastreifen den Kommandanten der Gruppe Islamischer Jihad, Baha Abu al-Ata getötet. Syrische Staatsmedien berichteten zudem, dass die israelische Luftwaffe auch das Haus eines Jihad-Anführers in Damaskus angegriffen habe. Israels Armee kommentiere die Berichte nicht, sagte ein Militärsprecher in Tel Aviv.

Laut Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu war Baha Abu al-Ata „der zentrale Verantwortliche für Terrorattacken aus dem Gazastreifen“ und habe neue Angriffe geplant gehabt. „Er war eine tickende Bombe.“ Die Entscheidung, ihn zu töten, sei vor zehn Tagen einstimmig von der israelischen Regierung getroffen worden. Am Dienstag habe sich ein „Gelegenheitsfenster“ geboten, „mit maximalen Erfolgsaussichten und minimaler Gefahr für Unbeteiligte“.