Warum es so rasch zu keiner Waffenruhe in Gaza kommen dürfte

Der Plan , der am Montag vom UN-Sicherheitsrat abgesegnet worden war, sieht vor, dass eine vorübergehende, sechs Wochen lange Feuerpause eingehalten wird und währenddessen weibliche, alte und kranke israelische Geiseln freikommen. Im Gegenzug würden in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen. In der zweiten Phase würden laut Biden alle noch lebenden Geiseln , einschließlich der männlichen Soldaten, freigelassen . Die israelischen Streitkräfte würden sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Die dritte Phase sieht den Beginn eines umfassenden Wiederaufbaus des Gazastreifens vor. Der könnte nach den Zerstörungen des Kriegs Jahrzehnte dauern.

Nach wie vor scheint es, dass die Hamas darauf spekuliert, dass Israel – je länger der Krieg dauert - international noch stärker unter Druck gerät. Doch auch Israel scheint nach anfangs positiven Signalen noch nicht bereit, dem US-Plan tatsächlich zuzustimmen. So drohen etwa die rechten Siedlerparteien die Koalition zu sprengen, lässt sich Premier Benjamin Netanjahu auf den Plan an. Sie streben – wie die gesamte Regierung - die militärische Vernichtung der Hamas an, wollen aber auch eine israelische Besiedlung des Gazastreifens nach einer „freiwilligen Emigration“ der Palästinenser.

Zwickmühle Die Befreiung von vier Geiseln durch die IDF am Wochenende sahen sie als Zeichen dafür, dass man die Geiseln nur so freibekäme. Eine zerfahrene Situation also – Kritiker vermuten, dass Netanjahu sogar hoffe, dass die Hamas den Vorschlag ablehnt, bevor er in der Zwickmühle landet, entscheiden zu müssen.