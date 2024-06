Geheimdokument und wachsender Widerstand setzen Netanjahu unter Druck

Israels Medien sehen im Zaudern und Aufschieben auch einen Versuch Netanjahus, sich aus der Verantwortung zu stehlen und das Versagen vom 7.10. vor allem auf die Armee abzuwälzen. Diese weicht einem offenen Streit mit dem Premier aus. Doch just zu Wochenbeginn enthüllte der Sender Kan 11 ein bislang unbekanntes Schreiben des militärischen Geheimdienstes. Zwei Wochen vor dem 7.10. warnte es vor dem Überfall – mit überraschend genauen Vorhersagen der Folgen. So wurde die Zahl der möglichen Geiseln „auf 200 bis 250“ geschätzt. Da wurde ein Warnsignal übersehen.

Von den Militärs allein? In wenigen Wochen will die Armee eine „Bilanz der bisherigen militärischen Erfolge“ vorlegen. Auch das ist wohl gegen den Versuch gerichtet, die Weiterführung der Kämpfe als „alternativlos“ darzustellen. Eine Darstellung, die Netanjahu aber will – und die letztlich auch der Grund für die Auflösung des „Kriegsforums“ am Sonntag war. Durch dessen Gründung gleich nach Kriegsausbruch holte Netanjahu angesehene Politiker aus der Opposition in seine Notstandsregierung.

Neues Polizeigesetz

Netanjahu will jetzt ein enges Beraterforum aus Experten halten. Das 36-Minister-Kabinett will er wie bisher nur abstimmen lassen, wenn es ihm passt. Etwa bei Fragen zu einem Kriegsende. Das Mammut-Kabinett aber darf weitermachen, wenn es um die direkten Interessen der Koalitionsparteien geht. Am Dienstag begann vor dem Obersten Gericht eine Verhandlung zum neuen Polizeigesetz. Dem ultra-rechten und offen rassistischen Minister Itamar Ben Gvir soll es die Einmischung in die operative Polizeiarbeit erlauben. Bis hin zu Vernehmungen und Ermittlungen. Oder Schlagstockeinsatz gegen protestierende Demonstranten.