100 Geiseln für 2 Monate Waffenruhe: Berichte über neuen Geisel-Deal

In den Verhandlungen über eine Freilassung weiterer israelischer Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas rückt einem Bericht zufolge eine mögliche Übereinkunft näher. US-Verhandler hätten einen Entwurf auf Grundlage von Vorschlägen Israels und der Hamas ausgearbeitet, der an diesem Sonntag in Paris besprochen werde, berichtete die New York Times in der Nacht zum Sonntag unter Berufung auf US-Regierungskreise.

