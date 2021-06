Geopolitisch haben die G7 bereits am Samstag eine Art Pakt gegen China beschlossen. Die G7 wollen das Seidenstraßen-Projekt mit einer weltweiten Infrastrukturinitiative kontern und in ihrem Abschlusskommunique des Gipfels in Cornwall auch auf Menschenrechtsverletzungen in China eingehen.

China, das als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht in die G7 aufgenommen wurde, reagierte vorerst über einen Sprecher in London so: „Die Zeiten in denen weltweite Entscheidungen von einer kleinen Gruppe von Ländern getroffen wurden, sind lange vorbei.“