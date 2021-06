George Bush Senior und dessen Frau Barbara erschienen 1989 im Buckingham Palace. Während ihres Besuchs in Washington 1991 nahm sie nicht nur an einem Staatsdinner teil und pflanzte einen Baum im Weißen Haus, sondern ging sogar zu einem Baseball-Spiel in Baltimore.Zu George HW Bushs Tod schrieb sie einen Brief an das US-amerikanische Volk, in dem sie Bush als "Freund" und "Patrioten" bezeichnete.