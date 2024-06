Nach heftigem Streit: G7 einigen sich wohl auf 50 Milliarden für die Ukraine

Streit zwischen EU-Chefs und Biden: "Wir sind vielleicht dumm, aber nicht so dumm"

Bidens Kabinett hatte in den vergangenen Tagen einen Plan präsentiert, wie schon in den nächsten Monaten ein neues Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar aufzustellen wäre, noch vor der US-Wahl, aus der Donald Trump als Sieger hervorgehen und der Ukraine künftig die Hilfe entsagen könnte.

Für Bidens Plan bräuchten die USA aber Zugriff auf die Zinsen des infolge der Sanktionen in mehreren westlichen Staaten eingefrorenen russischen Vermögens. Insgesamt liegen heute noch rund 215 Milliarden Dollar an solchen russischen Geldern in Europa, rund 60 weitere Milliarden in Großbritannien.