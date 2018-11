G-20-Gipfel: Imagepolitur für das Gastland Argentinien

So hofft Macri, dass wenigstens der G-20-Gipfel am Wochenende ohne Krawalle, sondern mit einigermaßen schönen Bildern über die Bühne geht.

In den publikumswirksam arrangierten Einzelgesprächen mit den Führern dieser Welt will Macri Investitionserfolge vorweisen. Immerhin wollen die Amerikaner künftig wieder argentinisches Fleisch kaufen, was ein nicht zu unterschätzender erster Prestigeerfolg für den Regierungschef ist.