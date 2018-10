Argentinien: Ein Land verfällt dem Rinder-Wahn

Allerdings wird mit ungleichen Waffen gekämpft. So kommt in Südamerika bei Futtermais massiv Glyphosat zum Einsatz, sagt Figueredo. Sogar das in der EU seit 2007 verbotene hochgiftige Herbizid Paraquat ist erlaubt, obendrein wird fast nur genmanipuliertes Soja angebaut.

Billige Futtermittel, günstige Agrarflächen, niedrige Löhne – und Ställe werden gar nicht gebraucht: deshalb ist Rinderzucht in Südamerika viel günstiger. Die Produktionskosten für ein Kilogramm Fleisch betrügen in Brasilien 3,08 Euro und in Argentinien 4,01 Euro – in Österreich seien es 5,17 Euro.