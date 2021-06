Fünf Jahre Referendum: Warum der Brexit die Briten immer noch spaltet

Wirtschaftlich sieht die Bilanz nach dem Binnenmarkt-Abgang zum Jahreswechsel weniger gut aus. So fiel das Handelsvolumen mit der EU im ersten Quartal gegenüber der letzten stabilen Vergleichsperiode um 23,1 Prozent. Experten gaben der Pandemie, die Brexiteers gerne hauptverantwortlich machen, und neuen Formalitäten im Brexit-Deal die Schuld. Lebensmittelexporte in die EU sackten um 55 Prozent ab; ein „Desaster“, so ein Branchenverband.

Von Johnson versprochene Handelsverträge mit den USA und China lassen noch auf sich warten. Ein kürzlich erzielter Deal mit Australien soll das BIP um 0,02 Prozent heben. Ein Experte warnte aber, sogar das basiere auf „heroischen Annahmen“.