Frust in Großbritannien: "Weihnachten ist abgesagt"

Michelle und ihr Freund, die eigentlich bei ihren Eltern feiern wollten, fuhren am Samstag zum Supermarkt, um nun doch selbst Weihnachtsessen einzukaufen. Viele andere hatten die gleiche Idee. „Wegen der Menschenmenge war das Risiko dort wahrscheinlich höher als bei einem Fest bei meiner Familie, die die Corona-Regeln streng befolgt“, ärgert sich Michelle. Noch längere Schlangen als zuvor bildeten sich auch in Londons beliebter Einkaufsstraße Oxford Street, weil viele noch schnell versuchten, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, bevor ab Sonntag nur noch „wesentliche“ Geschäfte offen bleiben durften.

Auch am Londoner Bahnhof

St. Pancras kam es zu Chaos. Da das Verlassen von Regionen in Stufe 4 ab Sonntag verboten war, drängten viele mit kurzfristig gebuchten Tickets in Züge. Sie und ihr Partner hätten in letzter Sekunde entschieden, mit dem kleinen Sohn ins Haus der Eltern an der Küste zu fahren, sagte eine Frau. „Wir konnten den Gedanken nicht ertragen, ein Kleinkind in einer kleinen Wohnung ohne frische Luft zu haben.“