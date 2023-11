Freilassung der Hamas-Geiseln verzögert sich weiter

Hamas-Sprecher Osama Hamdan ergänzte am Samstag auf einer Pressekonferenz, dass Israel seinen Teil des Waffenstillstandsabkommens nicht erfüllt habe und die Vermittler über die israelischen Verstöße informiert wurden. Er sagte auch, die Gruppe bekräftige ihr Engagement für den von Ägypten und Katar unterstützten Waffenstillstand, der am Freitag begann. Hamdan sagte, dass seit Freitag insgesamt 340 Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen gelangt seien und dass 65 dieser Transporte den nördlichen Gazastreifen erreicht hätten - "das ist weniger als die Hälfte dessen, was Israel vereinbart hat."

"Die Hamas ist sich bewusst, dass das israelische Militär die Bodenoffensive im Gazastreifen fortsetzen wird, wenn die Geiseln nicht bis Mitternacht freigelassen werden", sagte ein israelischer Sicherheitsbeamter am Samstag der Nachrichtenseite ynet - und warf der Hamas vor, bereits am Vortag "dasselbe Spiel" gespielt zu haben. Demnach seien kurzfristig die Reiseroute und der Transport der Geiseln geändert worden. Dem Beamten zufolge sollen auch mehr als 61 von 200 für den Tag geplanten Hilfstransporte in den nördlichen Gazastreifen gelangt sein.

In Israel war die Übergabe der Israelis gegen 15.00 Uhr MEZ erwartet worden. Mehr als eine Stunde später berichteten israelische Medien von einer "technischen" Verzögerung. Ägypten und Katar bemühen sich nun um eine Lösung.

➤ Mehr lesen: Video: Freudige Szenen bei Wiedersehen von Geiseln mit Familien