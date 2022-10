Frauen in Afghanistan: "Wir kämpfen, aber niemand hört uns zu"

Seit Wochen blickt die Welt auf den Iran, wo nach dem Tod einer Studentin in Polizeigewahrsam Menschen für mehr Frauenrechte und gegen das repressive Regime auf die Straße gehen; Frauen wie Männer. Am Sonntag kam es an einer Universität in Teheran zur gewaltsamen Niederschlagung eines weiteren Protests – Medien weltweit berichteten darüber.

Im benachbarten Afghanistan sind Frauenrechte seit der Rückkehr der Taliban an die Macht im August 2021 gar nicht mehr vorhanden. Dennoch äußern immer wieder Frauen ihren Unmut über Arbeits- und Schulverbote, Burka-Zwang und alltägliche Gewalt und riskieren damit Verhaftung und Schlimmeres.

Berühmte Mutter

„Auch wir kämpfen“, sagt die afghanische Aktivistin Husna Jalal im Gespräch mit dem KURIER. „Der Unterschied zum Iran ist, dass uns niemand zuhört. Die Lage in Afghanistan ist zur Normalität geworden.“

Jalal ist 26 Jahre alt, ihre Mutter war nach dem Sturz der Taliban durch die USA 2001 die erste Frau, die sich um das afghanische Präsidentenamt bewarb.