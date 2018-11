Französischer "Gelbwesten"-Protest: Populär, aber wirr

Viel schlimmer kann es für Emmanuel Macron nicht kommen, aber gerade deswegen will Frankreichs Staatschef jetzt erst recht Kurs halten.

Im Vorlauf des dritten Aufmarsches der „ Gelbwesten“ am Samstag in Paris und nach 14 Tagen Blockaden von Autobahnzubringern, Einkaufszentren und Treibstoff-Depots ist die Revolte der Autofahrer gegen die Gebühren auf Sprit so populär wie nie zuvor.