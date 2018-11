Randale bei Massenprotesten der "Gelben Warnwesten" in Paris

Erneute Massenproteste der "Gelben Warnwesten" gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron sind vor allem in Paris in Chaos und Gewalt umgeschlagen. Randalierer lieferten sich am Samstag auf den Champs Elysees stundenlange Auseinandersetzungen mit der Polizei, über dem Prachtboulevard hing der Rauch von Tränengas und brennenden Barrikaden.

Auch wenn deutlich weniger Menschen als vor einer Woche an den landesweiten Protesten teilnahmen, wollen Aktivisten sie kommenden Samstag fortsetzen. In Paris gingen nach Angaben der Polizei am Samstag rund 8.000 Menschen in Warnwesten auf die Straße, davon 5.000 auf den Champs Elysees. Allein in der Hauptstadt waren 3.000 Polizisten im Einsatz.

Bis spät in die Nacht gab es immer wieder Krawalle: Einige Randalierer errichteten Barrikaden und zündeten sie an, bewarfen die Polizisten mit Steinen, warfen Ampeln und Straßenschilder um, Schaufenster gingen zu Bruch. Immer wieder versuchten Demonstranten, in die von der Polizei errichtete Sperrzone am unteren Ende der Champs Elysees zu gelangen, um in die Nationalversammlung und den Elyseepalast einzudringen.