Frankreichs Regierung zieht die Notbremse

Eine Kehrtwende am Rande des Abgrunds – diesen Eindruck erweckte Premier Edouard Philippe, der am Dienstag, nach drei Wochen des zunehmend brachialeren Aufstands der „ Gelbwesten“, ein vorläufiges Einlenken im Bereich der Steuer- und Tarifpolitik verkündete. Gebührenerhöhungen auf Sprit, die die Regierung bisher als ökologisch notwendig verfochten hatte, sind für sechs Monate außer Kraft gesetzt: darunter die sogenannte „Carbon“-Abgabe und die Angleichung des Diesel-Preises an den von Superbenzin.

Die hohen Gebühren auf Sprit waren der Auslöser der „ Gelbwesten“-Bewegung gewesen, vor allem unter einkommensschwachen Pendlern aus den Speckgürteln und in der Provinz, wo es kaum öffentliche Verkehrsalternativen gibt. Eine Erhöhung der Strom- und Gastarife wurde ebenfalls für sechs Monate annulliert.