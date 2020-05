Frankreichs Bürgerliche spalten sich

Beide kämpfen so erbittert, weil sie den Parteivorsitz als Sprungbrett für Frankreichs Präsidentenwahlen 2017 betrachten. Fillon steht für einen wohltemperierten Zentrumskurs, Copé hat eine eher rechtspopulistische Gangart, die an Sarkozy erinnert. Für den Ex-Präsidenten, der eine Pattsituation an der UMP-Spitze anstrebte, damit weder Copé noch Fillon zu einflussreich würden, kommt die jetzige Krise zu früh: Sarkozy kann es sich einstweilen noch nicht leisten, in die Tagespolitik zurückzukehren. Der Zerfall der UMP könnte aber auch seine Pläne für ein Comeback bei den nächsten Präsidentenwahlen behindern. Auf einen Vorteil aus der UMP-Krise hoffen vorerst eine neue Zentrumspartei und die Rechtsaußen-Politikerin Marine Le Pen. Aber als eigentlicher Gewinner könnte sich SP-Staatschef Francois Hollande entpuppen, der mit einem Mitte-links-Kurs Zentrumskräfte anzieht.