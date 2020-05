Wahl-Chaos bei Frankreichs Konservativen

Die Schlacht um das Amt des Chefs der französischen Konservativen endete am Sonntag in einem veritablen Chaos: Beide Kandidaten, Ex-Premierminister François Fillon und der langjährige UMP-Generalsekretär Jean-François Copé, erklärten sich zum Sieger der Abstimmung. Der 48-jährige Copé hatte am Sonntag als erster den Sieg für sein Lager erklärt. "Die Mitglieder der UMP haben mir heute die Mehrheit ausgesprochen und mich zum Parteivorsitzenden gewählt", sagte Copé vor seinen Anhängern in Paris.



Kurz danach verkündete der 58-jährige Fillon, er habe das Rennen mit 224 Stimmen Vorsprung gewonnen. "Ich werde den UMP-Mitgliedern nicht ihren Sieg stehlen lassen", erklärte er. Dabei räumte er jedoch ein, dass das Ergebnis noch von der internen Wahlkommission der Partei bestätigt werden müsse. Er werde mit Gelassenheit auf die Ergebnisse warten. Im Lager von Fillon sprach man von einem medienwirksamen Putsch. Beide Lager warfen sich Unregelmäßigkeiten bei der Wahl vor. Zur Wahl des neuen Chefs der Konservativen waren am Sonntag rund 300.000 Mitglieder aufgerufen.

Ungeachtet der Entscheidung, rund die Hälfte der Stimmen am Montag endgültig auszuzählen, erklärte sich Copé in der Früh erneut zum Sieger. "Ich warte gelassen, dass die Wahlkommission dies bestätigt", sagte Copé dem Sender BFMTV-RMC. Der 48-Jährige erhob erneut den Vorwurf des Betrugs in Wahlbüros in Paris sowie im Süden des Landes.