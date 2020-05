Hollande: "Manchmal muss man korrigieren"

Wie fast immer erschien Francois Hollande auch am Dienstag, bei seiner ersten großen Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt, gut gelaunt und zu Späßchen aufgelegt. Als er sich etwa bei seiner Wachstumsprognose für Frankreichs Wirtschaft 2012 verhedderte, indem er von drei Prozent sprach (in Wirklichkeit erhofft er sich 0,9 Prozent Wachstum und ein Reduzierung des Budgetdefizits 2013 auf drei Prozent), quittierte er seinen Versprecher mit einem selbstironischen: „Das hätte ich wohl gerne“.

Die Stimmung übertrug sich auf die über 400 anwesenden Journalisten, die sich wesentlich stressfreier als unter seinem oft aggressiven Vorgänger Sarkozy gebärdeten.

„Ich bin mir in den letzten sechs Monaten treu geblieben und habe keine wie immer geartete Wende vollzogen“, behauptete Hollande. Und: „Zeigen sie mir eine andere Regierung, die so schnell so viele Entscheidungen bezüglich der beiden Probleme traf, die seit so langem unser Land untergraben, also die öffentliche Verschuldung und der Rückgang der Industrie“. Mit diesen beiden Sätzen reagierte Hollande auf die zwei gegen ihn gerichteten Hauptvorwürfe: er verfolge einen verworrenen Kurs und sei ein Zauderer.