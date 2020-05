Sarkozy stundenlang verhört

Gentil verfügt aber nun mal über diese Terminkalender, und diese bestätigen die enge zeitliche Abfolge eines Treffens von Sarkozy mit Bettencourt, dann mit ihrem Finanzbeauftragten und dessen anschließender Reise nach Genf, wo er Barbeträge in Millionenhöhe abhob.

Aus den Kalendern geht auch hervor, dass sich Sarkozy acht Mal mit Staatsanwalt Philippe Courroye traf. Daher der zweite Verdacht des U-Richters, Sarkozy habe über Courroye das Recht gebeugt. Der Staatsanwalt verzögerte erst das Entmündigungsverfahren gegen Bettencourt, das ihre Tochter anstrengte, um der Verschleuderung des Familienvermögens Einhalt zu gebieten. Als die Justiz schließlich die begrenzte Zurechnungsfähigkeit konstatierte, bremste Courroye die Untersuchung bezüglich der illegalen Parteispenden. Bewegung kam in die Affäre erst wieder, als der Pariser Staatsanwalt das verschleppte Verfahren an Gentil in Bordeaux abtreten musste.

Das ist aber nicht die einzige Affäre, die den Ex-Staatschef belastet, der politische Abstinenz fingiert, vor Vertrauten aber Pläne für ein Comeback bei den Präsidentenwahlen 2017 schmiedet. So steht er im Verdacht, er habe als Minister 1995 bei Waffengeschäften mit Pakistan den Teil-Rückfluss von Schmiergeldzahlungen organisiert. Außerdem soll Sarkozy dem Sieger der Tour de France, Lance Armstrong, der dann des Dopings überführt wurde, die Stange gehalten haben, indem er den Chef der französischen Anti-Doping-Agentur absetzen ließ.