Frankreich-Wahl: Macrons zweite Amtszeit steht noch nicht fest

von Simone Weiler aus Paris

Es war ein echter Macron-Auftritt. Smart, mitreißend, selbstbewusst. Mehr als zwei Stunden lang ging er am Samstag auf der Bühne der „La Défense Arena“ im gleichnamigen Geschäftsviertel bei Paris auf und ab. Vor 30.000 Anhängern zählte Macron auf, was er in den vergangenen fünf Jahren als Präsident geschafft habe – und was er im Fall seiner Wiederwahl noch erreichen will.

„Trotz der Krisen haben wir nie aufgegeben und unsere Versprechen gehalten“, rief der amtierende Präsident. Die Arbeitslosigkeit sei auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren, er habe die Sozialabgaben gesenkt und den gesetzlichen Vaterschaftsurlaub von 14 auf 28 Tage verdoppelt. Er wolle noch mehr für die Geschlechtergleichheit tun, tausende Stellen bei Justiz und Polizei schaffen sowie den Schulunterricht verbessern.