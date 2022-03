Wie der Ukraine-Krieg die Präsidentschaftskandidatur Macrons stärkt

Es war eine Frage einer Journalistin der Satiresendung „Quotidien“ („Täglich“), die Emmanuel Macron offenbar überraschte. Was habe er eigentlich vor, falls er nicht wiedergewählt werde?, wollte die Frau während der Pressekonferenz zur Vorstellung seines Wahlprogramms vom amtierenden französischen Präsidenten wissen: „Hören Sie, es ist keine Eitelkeit zu sagen, dass ich mir die Frage in meinem Innersten nicht wirklich gestellt habe“, erwiderte Macron.

Mit Blick auf die Umfragen scheint dies auch nicht unbedingt notwendig. Dort erreichte er zuletzt bis zu 30 Prozent in der ersten Runde am 10. April. Wer von seinen Konkurrenten es auch in die Stichwahl am 24. April schafft, er dürfte nach aktuellem Stand der Dinge klar siegen.