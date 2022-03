Macron profitiert vom Ukraine-Krieg

Simone Weiler, Paris

Emmanuel Macrons Kritiker hatten schon befürchtet, Frankreichs Präsident würde sich den Wahlkampf komplett sparen. Angesichts des Krieges in der Ukraine ist er wenig abkömmlich, zugleich hat er seit dessen Ausbruch in den Umfragen um mindestens sechs Punkte auf mehr als 30 Prozent zugelegt – er ist damit absoluter Favorit für seine eigene Wiederwahl, noch bevor er auch nur eine große Kundgebung abgehalten hat.

Gut drei Wochen vor dem ersten Wahlgang am 10. April, auf den am 24. April die Stichwahl folgt, erklärte der 44-Jährige gestern, was er in einer weiteren fünfjährigen Amtszeit vorhätte. Er stellte seine Vorschläge, die zugleich sehr konkret und oft doch auch allgemein blieben und alle Gesellschafts- und Politikbereiche berührten, unter Schlagworte wie jenes eines „unabhängigen Frankreich innerhalb eines starken Europa“.