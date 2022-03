Rückenwind durch Krieg

Joe Biden hat ausgesprochen, was viele Staatenführer denken, was man so aber besser nicht sagt: Wladimir Putin ist ein „Schlächter“, der „nicht an der Macht bleiben“ dürfe. Der US-Präsident, der am Mikrofon als „unguided missile“ gilt, hat damit dem russischen Präsidenten einen großen Gefallen getan – dessen Geschwurbel vom Westen, der Russland und ihn zerstören wolle, erhielt neue Nahrung.

Emmanuel Macron war der erste der westlichen Führer, der die „Putin muss weg“-Devise wieder einzufangen versuchte. Es gelte, „eine Eskalation der Worte wie der Handlungen“ zu verhindern; er wolle neuerlich mit Putin telefonieren.