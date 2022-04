Frankreich-Wahl: 100 Euro fürs Kreuzerl

Wahlprämie

Mit ungewöhnlichen Einzelaktionen wird darum in Frankreich versucht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. So versprach der Chef einer Immobilienagentur in Le Creusot im Burgund seinen Beschäftigten eine Prämie von 100 Euro, wenn sie zur Wahl gehen, wie die Zeitung Le Parisien berichtete.

"Als ich die Wahrscheinlichkeit einer sehr hohen Wahlenthaltung gesehen habe, habe ich mir gesagt, dass ich etwas tun muss", sagte Inhaber Pierre-Jacques Laskar. Also habe er seinen 14 Arbeitnehmern die Prämie versprochen, 50 Euro für jeden der zwei Wahlgänge.

In Frankreich wird die Teilnahme an der Wahl in der Wählerkarte abgestempelt, der Nachweis ist also einfach.