Bonjour aus dem Newsroom! Macron un Le Pen gaben ihre Stimme ab

Wir stimmen uns schön langsam auf den spannden Abend ein und informieren Sie hier im Ticker über die News zur Frankreich-Stichwahl.

Die beiden französischen Präsidentschaftskandidaten, der sozialliberale Favorit Emmanuel Macron und seine rechtspopulistische Kontrahentin Marine Le Pen, haben bereits gewählt. Macron und seine Frau Brigitte gaben am Sonntagvormittag in ihrem Wahlkreis im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal ihre Stimmen ab.

Die letzten Wahllokale schließen übrigens am Abend um 20.00 Uhr, dann werden auch erste Hochrechnungen erwartet.

Macron wollte sich im Laufe des Wahltags nach Paris begeben. Im Fall eines Wahlsiegs werden seine Anhänger am Louvre im Herzen der französischen Hauptstadt feiern.

Le Pen gab ihre Stimme am Sonntagvormittag im nordfranzösischen Henin-Beaumont ab, einer Hochburg ihrer Partei Front National (FN). In der Stadt hatte Le Pen im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 46,5 Prozent der Stimmen erhalten, landesweit waren es nur 21,3 Prozent. Macron hatte den ersten Wahlgang mit 24 Prozent gewonnen. Auch Le Pen wollte sich später nach Paris begeben. Den Wahlabend verbringt sie in einem Veranstaltungsort im Bois de Vincennes, einem der beiden Pariser Stadtwälder.