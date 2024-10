Missbrauchsopfer Pelicot: "Ein Vergewaltiger kann auch in der Familie sein"

aus Avignon Simone Weiler

Gisèle Pelicot hat etwas zu sagen. Nach Wochen, in denen sie morgens das Gerichtsgebäude in Avignon betrat und es abends verließ, um stundenlang die Anhörungen von Zeugen und Angeklagten zu verfolgen, kam an diesem Mittwoch erneut sie als Zivilklägerin und Opfer zu Wort.

Die 71-Jährige sprach über ihre Fassungslosigkeit angesichts der Taten ihres Ex-Mannes Dominique, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war: "Ich versuche zu verstehen, wie dieser Monsieur, der für mich der perfekte Mann war, mich so hintergehen konnte." Mindestens neun Jahre lang lud Dominique Pelicot über eine spezielle Internetseite regelmäßig Männer in das Haus im südfranzösischen Örtchen Mazan ein, wo er und seine Frau die Pension verbrachten. Dort vergingen sie sich gemeinsam an ihr. Die Taten, die er filmte, kamen nur durch Zufall ans Licht. Nicht alle Männer konnte die Polizei ausfindig machen.