Pelicot-Prozess: Mitangeklagter vergewaltigte Ehefrau auf ähnliche Weise

Die von ihrem Ex-Mann mit Medikamenten betäubte und vergewaltigte Gisèle Pelicot ist nicht die einzige Frau in Frankreich in dieser Situation. Im Verfahren gegen ihren Ex-Mann Dominique Pelicot sagte am Mittwoch der erste der 50 Mitangeklagten aus.

Der 63 Jahre alte Jean-Pierre M. hatte sich an seiner eigenen Frau in derselben Weise vergangen wie der Hauptangeklagte an Gisèle Pelicot - und dies nach dessen Anweisung und unter dessen Beteiligung.