92-Jährige in Wiener Heim vergewaltigt: Angeklagter war erst wenige Wochen im Land

Es ist eine abscheuliche Tat, die am Mittwoch im Landesgericht für Strafsachen in Wien verhandelt wird: Am 10. Oktober des Vorjahres wurde eine 92-Jährige in einem Seniorenheim in Wien-Wieden überfallen und vergewaltigt.

"Sie war eine rüstige Frau, die ihren Lebensabend genossen hat", beschreibt die Staatsanwältin. Doch mit einem Schlag war das vorbei. Drei Monate nach dem Vorfall starb die Frau. "Sie hat danach körperlich und geistig massiv abgebaut."

Der mutmaßliche Täter: Ein zum Tatzeitpunkt 27-jähriger Algerier, der nur wenige Wochen davor über die Balkanroute nach Österreich eingereist war. "Ende September ist er angekommen, am 2. Oktober hat er Asyl beantragt", schildert die Staatsanwältin. Eingereist war der Mann übrigens mit einem falschen Namen. "Wie ein Tier" Bei seiner Gerichtsverhandlung bedeckt der Angeklagte sein Gesicht mit Zetteln. "Alles soll ich erzählen?", fragt er. Und sagt dann: "Ich war nicht bei Sinnen. Ich habe das getan wie ein Tier." Die Pensionistin hatte gerade das Abendessen zu sich genommen. Von draußen sah sie der Mann. Ihm fiel die goldene Uhr an ihrem Handgelenk auf. Dann ging er in das Seniorenheim, das nicht versperrt war, und folgte ihr. "Ich habe geglaubt, das ist ein Einkaufszentrum", sagt er. "Ich wollte die Uhr stehlen."

Er fuhr mit der Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen war, in den sechsten Stock des Wohnheimes. Als sie die Tür zu ihrem Zimmer aufsperrte, folgte er ihr hinein. "Was wollen Sie hier? Polizei!", schrie die Frau. Der 27-Jährige legte seine Lippen nur auf seinen Mund. Sein Opfer sollte still sein. Er warf die Frau zu Boden, riss ihr Ringe und Uhr vom Körper, durchwühlte das Zimmer, fand 80 Euro in einer Geldbörse. Dann zeigte er ihr ein Messer, zog die Hose herunter und vergewaltigte die Frau. Niemand hörte ihre Schreie.

Danach drehte er den Wasserhahn auf, um mögliche Schreie der Frau zu verschleiern, versperrte das Zimmer von außen und warf den Schlüssel weg, ging in ein nahe gelegenes Kaffeehaus, um einen Kaffee zu trinken. Blutend und zittrig Dass die Seniorin noch am selben Tag gefunden wurde, war ein Zufall. Der Sohn konnte sie telefonisch nicht erreichen und schlug Alarm. Die 92-Jährige wurde blutend, zittrig und aufgewühlt ins AKH gebracht. "Sie hat sich nie wieder davon erholt, hatte Flashbacks, sah den dunklen Blick des Täters", beschreibt die Staatsanwältin. In ihre Wohnung konnte sie nicht mehr zurückkehren. DNA-Spuren überführten den Mann schließlich, der erst alles abstritt. In der Zwischenzeit war er bereits wegen 31 Einbruchsdiebstählen in Fahrzeuge in U-Haft. Im Asylheim in Linz, wo er in der Zwischenzeit überstellt wurde, fanden sich neben dem Diebesgut auch die Ringe und die Uhr der 92-Jährigen. Ein Urteil wurde noch am Mittwoch erwartet.