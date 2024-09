Frankreich: Mann ließ Ehefrau von Dutzenden Männern vergewaltigen

Laut Anklageschrift informierte Dominique P. die Männer jeweils vorab über die Bewusstlosigkeit der Frau und die von ihm aufgestellten Regeln : Sie durften weder nach Tabak noch nach Parfüm riechen, sollten sich in der Küche ausziehen, um keine Kleidung im Schlafzimmer zu vergessen und in Entfernung vom Haus parken.

92 Vergewaltigungen wurden nachgewiesen und 83 Männer identifiziert. Gegen 51 von ihnen sowie Dominique P. als den Haupttäter beginnt heute, Montag, ein Prozess vor dem Strafgericht in Avignon.

Er stehe auf den „Vergewaltigungsmodus“ , schrieb Dominique P. in den Chats.

„Ich war seine Sache“

Die misshandelte Frau litt jahrelang an den Folgen der Medikamentenverabreichung und den Vergewaltigungen an chronischer Müdigkeit und Gedächtnisverlust. Vier sexuell übertragbare Krankheiten trug sie in ihrem Körper. Ein Psychiater stellte ein schweres psychisches Trauma bei ihr fest.

Sie hat die Scheidung eingereicht. „Ich war seine Sache“, sagte sie von ihrem Mann. Und nicht nur sie. Auch seine Schwiegertöchter filmte der Hauptangeklagte heimlich nackt im Badezimmer und verbreitete die Videos online.