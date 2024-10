Missbrauchsvorwürfe gegen DJ: „Hab’ versucht, mich rauszukämpfen“

Einer davon war der 29-jährige DJ , den Marlene bereits seit zwei Jahren kennt. An diesem Abend war der Mann bleich und zitterte, erzählt sie. „Er wollte unbedingt, dass ich ihm helfe, etwas zu ziehen , weil es ihm schlecht gegangen ist. Irgendwann hab ich nachgegeben und bin mit ihm aufs Klo gegangen.“

Meist geht sie mit ihren engsten Freunden fort. Auch in jener Nacht im März feierte die junge Frau im Kreis vieler Bekannter.

Sie wirkt gefasst, ihre Stimme zittert nicht. Man merkt, dass die 24-Jährige das Erlebte nicht zum ersten Mal erzählt. Sie habe sich gewehrt und Nein gesagt , er habe aber nicht von ihr abgelassen. „Er ist dann auch mit dem Finger in mich eingedrungen“, sagt sie.

Wie Marlene aus der Klokabine flüchten konnte, weiß sie nicht mehr. „Ich hab’ einfach versucht, mich da rauszukämpfen.“ Mit ihren Freunden darüber sprechen wollte sie am selben Abend nicht mehr. Erst ihrer besten Freundin vertraute sich die junge Frau an. „Mir wurde klar, dass es nicht meine Schuld war. Ich bin nur mitgegangen, weil ich ihm helfen wollte.“

Prozess am 17. Oktober

Drei Wochen später hat die 24-Jährige ihren Bekannten wegen Vergewaltigung angezeigt. Hätte sie diesen Schritt nicht unternommen, wäre es vielleicht niemals zu einem Prozess gekommen. Zuerst berichtete der Falter über den Fall.

Der 29-Jährige muss sich nun am 17. Oktober am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Nicht nur wegen Vergewaltigung, sondern auch wegen sexueller Nötigung und Missbrauch in mehreren Fällen. Marlene hatte zuvor Kontakt zu mehreren Frauen aufgenommen, die laut eigenen Angaben ähnliche Erfahrungen mit dem DJ gemacht hatten.