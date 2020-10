Frankreich hat eine Islamismus-Krise

Ungefähr 8.000 potenzielle islamistische Gefährder werden vom französischen Inlandsgeheimdienst wegen möglicher terroristischer Aktivitäten beobachtet. Doch dass dies nicht die einzige Maßnahme sein kann, zeigen die letzten drei Anschläge mit Verbindung zu Charlie Hebdo: Sowohl der Pakistaner, der Ende September zwei Personen vor dem ehemaligen Sitz der Satirezeitschrift angriff und schwer verletzte, der Tschetschene, der den Lehrer Samuel Paty köpfte, als auch der Tunesier in der Basilika waren als Schutzsuchende nach Frankreich gekommen und befanden sich nicht auf dem Radar der Geheimdienste.

Erst Anfang Oktober hatte Macron angekündigt, stärker gegen Radikalisierung vorzugehen. Dabei hatte er vor allem die Bildung in den Blick genommen – ein entsprechender Gesetzentwurf soll im Dezember vorgelegt werden. Macron kündigte etwa an, dass Arabisch verstärkt in staatlichen Institutionen gelehrt werden soll. Auch sollen – ähnlich dem österreichischen Islamgesetz – Imame nicht mehr in Algerien, Marokko und der Türkei, sondern in Frankreich ausgebildet werden.