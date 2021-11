Frankreich für Autonomiegespräche mit Karibikinseln

In der vergangenen Woche ist es im französischen Überseegebiet immer wieder zu schweren Ausschreitungen gekommen: Autos wurden angezündet, Barrikaden aufgebaut, Geschäfte geplündert. Die Ausschreitungen sprangen bald auf die benachbarte ebenfalls französische Insel Martinique über, wo Zivilisten auf Polizisten geschossen und mehrere Beamte verletzt haben sollen.

Misstrauen und Skepsis

Auslöser für die Ausschreitungen war die von der Regierung in Paris geplante Impfpflicht für medizinisches Personal und Feuerwehrleute gewesen. Auf dem französischen Festland gilt eine solche Impfpflicht bereits seit Mitte September. Auf Martinique und Guadeloupe herrschen jedoch traditionell ein großes Misstrauen gegenüber der Regierung in Paris und eine allgemein geringe Impfbereitschaft: Nicht einmal die Hälfte der Volljährigen in Guadeloupe und nur 39 Prozent der Erwachsenen in Martinique gelten als vollständig geimpft.