Guadeloupe revoltiert gegen die Corona-Impfung - und Paris

Das heizte die Wut auf die Zentralmacht im 8.000 Kilometer entfernten Paris noch mehr an. Der Präsident des Regionalrats von Guadeloupe hat eine zeitweise Aussetzung der Impfpflicht für Pflegekräfte gefordert. In Martinique tritt die Impfpflicht erst zum 31. Dezember in Kraft.

Das Misstrauen gegen die Impfung ist auf den beiden Überseegebieten, die je knapp 400.000 Einwohner zählen, groß. O bwohl für den Zugang zu Restaurants, Sport- und kulturellen Veranstaltungen ein „Gesundheitspass“ verlangt wird, sind nicht einmal die Hälfte der Volljährigen in Guadeloupe und nur 39 Prozent in Martinique vollständig geimpft, gegenüber 88 Prozent in der französischen Gesamtbevölkerung. Im Sommer erlitten beide Inseln eine heftige Pandemie-Welle mit hohen Infektionszahlen und vielen Toten. Die Maßnahmen der Regierung werden dennoch als Bevormundung wahrgenommen – hinzu kommt eine generelle Unzufriedenheit mit den Lebensbedingungen. Ein Forderungskatalog der Gewerkschaften enthält 32 Punkte, die über den Kampf gegen die Pandemie hinausgehen: Sie drehen sich um Gehaltserhöhungen, Trinkwasserversorgung und die hohe Arbeitslosigkeit.