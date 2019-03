Fragen & Antworten: Was bedeutet der Sieg gegen den IS?

Was bedeuten diese Neuigkeiten für den Krieg in Syrien?

Ist die Dschihadistenmiliz „ Islamischer Staat“ nun endgültig besiegt?

Militärisch schon. Die Miliz hatte jahrelang den Anspruch, ein Staat zu sein. Auch wenn US-Präsident Trump bereits im Dezember den Sieg gegen den IS verkündet hatte, scheint es jetzt erst offiziell. Einige Tausend IS-Kämpfer sollen sich allerdings in der Region auf freiem Fuß befinden, in den schwer zu kontrollierenden Wüstengebieten Syriens und des Irak. Außerdem gibt es Zellen, die immer wieder Anschläge verüben. Die Ideologie ist weit verbreitet und hat weltweit Jugendliche erreicht. Das erkennt man an von den Kurden gefangen genommenen IS-Mitgliedern, die teilweise aus Europa oder anderen „westlichen“ Staaten stammen. Abdel Karim Umar, Außenbeauftragter der SDF warnt, dass der IS in neuer Form wieder auferstehen könne. Bereits vor Monaten hat die Miliz ihre Strategie in Richtung Guerilla-Kampf geändert.