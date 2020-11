Fotos: Trumps Rede mit etlichen falschen Behauptungen war vorbereitet

Auf den mehreren Seiten des vorbereiteten Statements sind Anmerkungen mit Filzstift zu erkennen. Ebenso wie Passagen in Großbuchstaben, die Trump zu betonen hatte.

Eine Handvoll Lügen konnten Medien in der Rede entlarven, etwa: „Wenn man die legalen Stimmen zählt, dann gewinne ich locker.“ Oder dass etliche Stimmen zu spät eingingen oder dass die Demokraten in Pennsylvania Wahlbeisitzer der Republikaner an der Teilnahme an der Auszählung hinderten.

Und Kommentatoren in den US-Medien und Social Media fragen sich: Ist es nun schlimmer oder weniger schlimm, dass der Präsident der Vereinigten Staaten diese historisch erratische Rede tatsächlich von einem Team vorbereiten ließ?