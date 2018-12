"Forbes": Merkel noch immer mächtigste Frau der Welt

Das US-Magazin " Forbes" hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zum achten Mal in Folge zur weltweit mächtigsten Frau des Jahres gekürt. Insgesamt wird sie das 13. Mal in der Liste geführt. Aber wer wird ihr folgen? Schon am Freitag gibt Merkel einen Teil ihrer Macht ab, indem sie den Posten als CDU-Vorsitzende aufgibt.

Merkel fungiere als „de facto Anführerin“ Europas, schreibt das Magazin. Herausgestrichen wurde dabei ihr Auftreten gegenüber US-Präsident Donald Trump und ihre Flüchtlingspolitik 2015.