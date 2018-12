Großbritannien: Fünf Tage Streit im Unterhaus

May braucht 320 Stimmen im Parlament in London, damit ihr Brexit-Abkommen ratifiziert wird. Derzeit sieht es nicht so aus, als könne sie genügend Abgeordnete von ihrem Deal überzeugen. Grob gerechnet muss May rund 100 Abgeordnete auf ihre Seite ziehen oder doppelt so viele zu einer Enthaltung bringen. Die Schwierigkeit dabei: Weniger Parteigrenzen spielen dabei eine Rolle als parteiübergreifende oder parteiinterne Befindlichkeiten.

Zählen kann May auf mindestens 150 Tory-Loyalisten aus der konservativen Fraktion, die als absolut Loyal zu May gelten. Sie haben neben ihrem Mandat Jobs in der Regierung und müssten sie abgeben, um gegen das Abkommen zu stimmen. Premierministerin May kann insgesamt wohl auf rund 220 treue Parteifreunde hoffen.